В украинское посольство в Казахстане за помощью в возвращении в Украину обратилось 150 граждан.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

Правда часть из них, позже все же решили остаться в Казахстане.

— Министерство иностранных дел Украины взаимодействует с казахстанскими властями и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане. Около 150 граждан обратились в украинское посольство о помощи в возвращении на Родину. В то же время, в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана, — рассказал Олег Николенко.

Спикер МИД добавил, что международное сообщение с казахстанской столицей Нур-Султаном полностью восстановили. Исключением являются только некоторые европейские авиалинии. Николенко также напомнил, что регулярные рейсы в Киев, которыми украинцы могут вернуться домой, запланированы на 13 и 16 января.

Кроме того, по словам спикера МИД, в Казахстане восстанавливается транспортное сообщение между крупными городами. Это касается и железнодорожного сообщения.

— Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев. Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана, — указал Олег Николенко.

Однако МИД рекомендует гражданам, которые хотят воспользоваться данной услугой, заранее проверить наличие мест и даты рейсов из столицы Казахстана.

— По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта будет сообщено дополнительно, — сказал он.

Спикер украинского дипведомства добавил, что граждан Украины нет среди пострадавших или задержанных в результате массовых протестов Казахстане. Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины осудило насилие, которое привело к массовым жертвам в Казахстане.

В свою очередь, президент России Владимир Путин захотел ввести военные контингенты ОДКБ во все государства, состоящие в союзе.