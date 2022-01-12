Германия может закрыть Telegram, если сервис обмена сообщениями, популярный среди ультраправых групп и людей, выступающих против коронавирусных ограничений, продолжит нарушать законы страны.

Об этом заявила министр внутренних дел Нэнси Файзер, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DW.

— Мы не можем исключать этого как такового. Однако отключение было бы очень серьезным шагом и последней опцией. Следовательно, все остальные варианты должны быть перед этим признаны безуспешными, — сказала Нэнси Файзер.

По ее словам, предыдущие меры, в том числе предупредительное письмо Министерства юстиции, ни к чему не привели.

Закон об обеспечении требований к сети Интернет обязывает провайдеров социальных сетей быстро удалять заранее незаконный контент после подачи жалобы.

— Я думаю, что это один из важнейших моментов для обеспечения соблюдения закона здесь, — сказала министр.

Нэнси Файзер стремится к европейскому решению, чтобы заставить Telegram сотрудничать.

— Сегодня Telegram в Дубае, завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам нужно много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона. Как немецкое национальное государство, мы не можем сделать это наедине, — сказала Нэнси Файзер.

Напомним, ранее Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую социальную сеть «ВКонтакте». Также в списке оказался мессенджер Telegram.