Сенаторы США от Демократической партии вскоре обнародуют перечень санкций, которыми намерены наказать Россию, если она двинет свои войска в сторону украинских территорий.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на информированные источники.

В этот раз санкции выглядят более грозными, чем все предыдущие пакеты. В частности, Россию готовы отключить от банковской системы SWIFT, предназначенной для обмена информации между финансовыми учреждениями. Помимо этого, ограничения коснутся газопровода Северный поток – 2 и любой ценой недопустят его сертификации органами Евросоюза.

— Законопроект, полученный The Washington Post до его обнародования, введет жесткие санкции против высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также ключевые банковские учреждения, если Москва будет участвовать в военных действиях против Украины, — сказано в материале.

WP также получил комментарий от пресс-секретаря СНБ США, который акцентировал, что санкционный пакет сможет серьезно ударить по экономике России.

Предложение по законопроекту внес глава Комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес, подчеркнувший, что Вашингтон не потерпит российского вторжения в Украину.

— Путину не нужно разрушать всю свою экономику, и ему не нужно жертвовать жизнью собственного народа в тщетной попытке переписать карту Европы, — отметил политик.

Напомним, республиканские конгрессмены из сената США предложили законодательно закрепить за Украиной звание страны «НАТО+».