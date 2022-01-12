Государственный департамент снова рекомендовал гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросшей угрозы вторжения со стороны России.

Об этом сообщает сайт посольства США в Украине.

— Что касается сообщений о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму, то они продолжают поступать, и гражданам США напоминают, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления. Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из страны, — сказано в обращении.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возможное новое вторжение российских войск в Украину может стать «вердиктом» для Североатлантического альянса.