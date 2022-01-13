Управление ООН по правам человека требует «немедленного, независимого и беспристрастного расследования» убийств в Казахстане, в том числе чтобы выявить насколько было необходимым применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны.

Об этом сообщает Euronews.

Также по словам представителя ООН Лиз Троссел, нужно разобраться кто из почти 10 тысяч задержанных в Казахстане участвовал в мирных протестах, а кто пришел на них вооруженным.

— Около 9 900 человек находятся в заключении по состоянию на 11 января. Это, безусловно, огромная цифра. Мы хотели бы сказать, что в соответствии с международным законодательством люди имеют право на мирный протест и право выражать свое мнение. И они не должны быть задержаны просто за выражение своего мнения, — отметила Лиз Троссел.

Ранее сообщалось, что Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана — президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия успешно завершена.