Шведский министр энергетики Хашаяр Фарманбар заявил, что действия России на европейском рынке энергетики — одна из причин, по которым шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию.

Об этом шведский министр заявил на брифинге, пишет Bloomberg.

— Наши шведские потребители не должны были пострадать в такой степени, в том числе из-за поведения России на европейском энергетическом рынке, — заявил Хашаяр Фарманбар.

Отмечается, что шведскому правительству пришлось выделить 664 миллиона долларов, чтобы уменьшить влияние резкого роста счетов за электроэнергию.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил, что «Северный поток-2» готов к работе.