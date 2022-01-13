Шведский министр энергетики Хашаяр Фарманбар заявил, что действия России на европейском рынке энергетики — одна из причин, по которым шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию.
Об этом шведский министр заявил на брифинге, пишет Bloomberg.
— Наши шведские потребители не должны были пострадать в такой степени, в том числе из-за поведения России на европейском энергетическом рынке, — заявил Хашаяр Фарманбар.
Отмечается, что шведскому правительству пришлось выделить 664 миллиона долларов, чтобы уменьшить влияние резкого роста счетов за электроэнергию.
Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил, что «Северный поток-2» готов к работе.
Шведский министр энергетики Хашаяр Фарманбар заявил, что действия России на европейском рынке энергетики — одна из причин, по которым шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию.
Об этом шведский министр заявил на брифинге, пишет Bloomberg.
— Наши шведские потребители не должны были пострадать в такой степени, в том числе из-за поведения России на европейском энергетическом рынке, — заявил Хашаяр Фарманбар.
Отмечается, что шведскому правительству пришлось выделить 664 миллиона долларов, чтобы уменьшить влияние резкого роста счетов за электроэнергию.
Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил, что «Северный поток-2» готов к работе.