После первого с 2019 года заседания Совета Россия-НАТО, глава российской дипломатии пояснил, что в Москве будут «контрсдерживать» расширение НАТО.

Об этом пишет Dnevnik.

Замминистра иностранных дел России пояснил, то после переговоров у двух стран «нет» общей повестки дня.

— В политике НАТО основное внимание уделяется сдерживанию России, причем с огромными ресурсами, не секрет, что это главная цель альянса и это обстоятельство тормозит переговорный процесс и попытки строить европейскую безопасность на иных принципах. Поэтому Москва будет проводить политику контрсдерживания, — выступил на пресс-конференции Алексей Грушко.

Помощник главы МИД РФ Сергея Лаврова также озвучил скрытые угрозы для «европейской безопасности».

— Совершенно честно, прямо и без обходных путей и каких-то политкорректных формул мы сказали, что эскалация ситуации может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием, — проговорил дипломат.

По словам Грушко, Россия придет к согласию НАТО только при условиях:

Если НАТО прекратить принимать к себе новых членов ;

Даст гарантии нерасширения на Восток (то есть откажется принимать в альянс любые независимые страны на постсоветском пространстве) ;

Сократится до границ 1997 года (то есть с момента начала приема в союз стран бывшего Варшавского договора).

— Наши требования сложны и взаимосвязаны. Это не хлеб преломить тут или там, — добавил чиновник дипломатического ведомства России.

Он продолжил, заявив, что Кремль не интересует свобода выбора суверенных государств по вступлению в НАТО, первостепенное для него — растяжимое понятие собственной безопасности.

— Членство стран в других союзах должно учитывать интересы безопасности других стран, — дал ремарку Алексей Грушко.

Напомним, дипломатическая встреча между представителями НАТО и РФ проходила вчера в Брюсселе.