После первого с 2019 года заседания Совета Россия-НАТО, глава российской дипломатии пояснил, что в Москве будут «контрсдерживать» расширение НАТО.
Об этом пишет Dnevnik.
Замминистра иностранных дел России пояснил, то после переговоров у двух стран «нет» общей повестки дня.
— В политике НАТО основное внимание уделяется сдерживанию России, причем с огромными ресурсами, не секрет, что это главная цель альянса и это обстоятельство тормозит переговорный процесс и попытки строить европейскую безопасность на иных принципах. Поэтому Москва будет проводить политику контрсдерживания, — выступил на пресс-конференции Алексей Грушко.
Помощник главы МИД РФ Сергея Лаврова также озвучил скрытые угрозы для «европейской безопасности».
— Совершенно честно, прямо и без обходных путей и каких-то политкорректных формул мы сказали, что эскалация ситуации может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием, — проговорил дипломат.
По словам Грушко, Россия придет к согласию НАТО только при условиях:
— Наши требования сложны и взаимосвязаны. Это не хлеб преломить тут или там, — добавил чиновник дипломатического ведомства России.
Он продолжил, заявив, что Кремль не интересует свобода выбора суверенных государств по вступлению в НАТО, первостепенное для него — растяжимое понятие собственной безопасности.
— Членство стран в других союзах должно учитывать интересы безопасности других стран, — дал ремарку Алексей Грушко.
Напомним, дипломатическая встреча между представителями НАТО и РФ проходила вчера в Брюсселе.
После первого с 2019 года заседания Совета Россия-НАТО, глава российской дипломатии пояснил, что в Москве будут «контрсдерживать» расширение НАТО.
Об этом пишет Dnevnik.
Замминистра иностранных дел России пояснил, то после переговоров у двух стран «нет» общей повестки дня.
— В политике НАТО основное внимание уделяется сдерживанию России, причем с огромными ресурсами, не секрет, что это главная цель альянса и это обстоятельство тормозит переговорный процесс и попытки строить европейскую безопасность на иных принципах. Поэтому Москва будет проводить политику контрсдерживания, — выступил на пресс-конференции Алексей Грушко.
Помощник главы МИД РФ Сергея Лаврова также озвучил скрытые угрозы для «европейской безопасности».
— Совершенно честно, прямо и без обходных путей и каких-то политкорректных формул мы сказали, что эскалация ситуации может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием, — проговорил дипломат.
По словам Грушко, Россия придет к согласию НАТО только при условиях:
— Наши требования сложны и взаимосвязаны. Это не хлеб преломить тут или там, — добавил чиновник дипломатического ведомства России.
Он продолжил, заявив, что Кремль не интересует свобода выбора суверенных государств по вступлению в НАТО, первостепенное для него — растяжимое понятие собственной безопасности.
— Членство стран в других союзах должно учитывать интересы безопасности других стран, — дал ремарку Алексей Грушко.
Напомним, дипломатическая встреча между представителями НАТО и РФ проходила вчера в Брюсселе.