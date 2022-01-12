Сегодня, 12 января, Брюссель будет принимать встречу представителей НАТО и России. Заседание совета состоится в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Переговоры ориентировочно продлятся больше трех часов. Со стороны США на них присутсвует заместитель госсекретаря Венди Шерман. От имени Москвы говорят мминистра иностранных дел Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин.

По итогам встречи Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг даст пресс-конференцию перед СМИ в качестве председателя Совета.

Освещать это событие позволят ограниченному числу СМИ. Лично присутствовать на политическом мероприятии смогут журналисты с годовой аккредитации при НАТО.

— Чтобы обеспечить достаточное физическое дистанцирование, доступ на пресс-конференцию Генерального секретаря НАТО будет осуществляться в порядке живой очереди, — прозвучало официальное заявление в альянсе.

Для части журналистов сохранили возможность задать вопросы через Zoom во время пресс-конференции генсека НАТО, которую будут транслировать в прямом эфире.

Несколько дней перед этим между Россией и США проходяь напряженные переговоры в Женеве по вопросу войск РФ на украинских границах. У Путина остались недовольными итогами встречи. Вашингтон отказался давать гарантии о нерасширении НАТО на Восток, так как каждая страна самостоятельно определяется с желанием о вступлении.