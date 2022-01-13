Организации Договора о коллективной безопасности завершила свою миссию по договоренности с властями Казахстана. Теперь «миротворцы» ретируются туда, откуда прибыли.
Об этом пишет «Казинформ».
Так, в Алматы состоялась церемония «вывода миротворческих сил».
— Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов, — заявил солдатам чуждых стран замминистра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов.
Помимо этого, всем участникам контингента вручили медали «За вклад в международное сотрудничество», а также почетные грамоты.
Вывод ориентировочно завершится за 10 дней (с 13 до 23 января).
Напомним, Путин предложил ввести войска ОДКБ во все страны с членством в альянсе.
Организации Договора о коллективной безопасности завершила свою миссию по договоренности с властями Казахстана. Теперь «миротворцы» ретируются туда, откуда прибыли.
Об этом пишет «Казинформ».
Так, в Алматы состоялась церемония «вывода миротворческих сил».
— Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов, — заявил солдатам чуждых стран замминистра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов.
Помимо этого, всем участникам контингента вручили медали «За вклад в международное сотрудничество», а также почетные грамоты.
Вывод ориентировочно завершится за 10 дней (с 13 до 23 января).
Напомним, Путин предложил ввести войска ОДКБ во все страны с членством в альянсе.