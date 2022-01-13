Организации Договора о коллективной безопасности завершила свою миссию по договоренности с властями Казахстана. Теперь «миротворцы» ретируются туда, откуда прибыли.

Об этом пишет «Казинформ».

Так, в Алматы состоялась церемония «вывода миротворческих сил».

— Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов, — заявил солдатам чуждых стран замминистра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов.

Помимо этого, всем участникам контингента вручили медали «За вклад в международное сотрудничество», а также почетные грамоты.

Вывод ориентировочно завершится за 10 дней (с 13 до 23 января).

Напомним, Путин предложил ввести войска ОДКБ во все страны с членством в альянсе.