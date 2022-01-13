На фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не ведут прямого подготовительного процесса к началу агрессивных военных действий в ближайшие дни.
Об этом сообщает «Украинская правда».
— В случае необходимости, у нас четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра — нет. Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом, – сказал Алексей Данилов.
По словам Алексея Данилова, «очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать».
Секретарь СНБО добавил, что в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.
По его словам, отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, но еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.
Алексей Данилов заявил, что собираются разведки, военные, службы безопасности и определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.
Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.
Стоит отметить, что с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.
Напомним, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.
На фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не ведут прямого подготовительного процесса к началу агрессивных военных действий в ближайшие дни.
Об этом сообщает «Украинская правда».
— В случае необходимости, у нас четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра — нет. Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом, – сказал Алексей Данилов.
По словам Алексея Данилова, «очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать».
Секретарь СНБО добавил, что в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.
По его словам, отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, но еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.
Алексей Данилов заявил, что собираются разведки, военные, службы безопасности и определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.
Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.
Стоит отметить, что с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.
Напомним, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.