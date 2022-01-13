На фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не ведут прямого подготовительного процесса к началу агрессивных военных действий в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Украинская правда».

— В случае необходимости, у нас четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра — нет. Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом, – сказал Алексей Данилов.

По словам Алексея Данилова, «очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать».

Секретарь СНБО добавил, что в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.

По его словам, отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, но еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.

Алексей Данилов заявил, что собираются разведки, военные, службы безопасности и определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.

Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.

Стоит отметить, что с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Напомним, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.