Коммунальное учреждение «Николаевский спортивный лицей» областного совета получило интерактивное оборудование, деньги на покупку которого из государственного бюджета привлёк народный депутат Украины Александр Гайду.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

— Начинаем 2022 год с приятных новостей – Николаевский спортивный лицей уже получил интерактивное оборудование. На днях был в учебном учреждении, где лично убедился, что техника работает исправно и уже активно используется на уроках, – сообщил Александр Гайду.

Нардеп также рассказал, что на сегодняшний день уже готов проект на капитальный ремонт стадиона лицея, деньги на разработку которого ему удалось привлечь из государственного бюджета в 2021 году.

— Следующий шаг – поиск финансирования на выполнение работ. Вместе с моими помощниками рассматриваем два варианта: либо это будут средства государственного бюджета, либо средства областного бюджета, – добавил Александр Гайду.

Во время своего визита в лицей он также пообщался с коллективом и директором учебного учреждения Валерием Лысенко.

— Мы обсудили немало важных вопросов, среди которых: освоение субвенций на социально-экономическое развитие, дальнейшие планы развития образовательной отрасли, а также подняли вопрос организации детского питания в учебных учреждениях. Хочу поблагодарить коллектив за такой насыщенный, конструктивный и приятный разговор, – подытожил нардеп.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.