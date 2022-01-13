Коммунальное учреждение «Николаевский спортивный лицей» областного совета получило интерактивное оборудование, деньги на покупку которого из государственного бюджета привлёк народный депутат Украины Александр Гайду.
Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.
— Начинаем 2022 год с приятных новостей – Николаевский спортивный лицей уже получил интерактивное оборудование. На днях был в учебном учреждении, где лично убедился, что техника работает исправно и уже активно используется на уроках, – сообщил Александр Гайду.
Нардеп также рассказал, что на сегодняшний день уже готов проект на капитальный ремонт стадиона лицея, деньги на разработку которого ему удалось привлечь из государственного бюджета в 2021 году.
— Следующий шаг – поиск финансирования на выполнение работ. Вместе с моими помощниками рассматриваем два варианта: либо это будут средства государственного бюджета, либо средства областного бюджета, – добавил Александр Гайду.
Во время своего визита в лицей он также пообщался с коллективом и директором учебного учреждения Валерием Лысенко.
— Мы обсудили немало важных вопросов, среди которых: освоение субвенций на социально-экономическое развитие, дальнейшие планы развития образовательной отрасли, а также подняли вопрос организации детского питания в учебных учреждениях. Хочу поблагодарить коллектив за такой насыщенный, конструктивный и приятный разговор, – подытожил нардеп.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.
Коммунальное учреждение «Николаевский спортивный лицей» областного совета получило интерактивное оборудование, деньги на покупку которого из государственного бюджета привлёк народный депутат Украины Александр Гайду.
Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.
— Начинаем 2022 год с приятных новостей – Николаевский спортивный лицей уже получил интерактивное оборудование. На днях был в учебном учреждении, где лично убедился, что техника работает исправно и уже активно используется на уроках, – сообщил Александр Гайду.
Нардеп также рассказал, что на сегодняшний день уже готов проект на капитальный ремонт стадиона лицея, деньги на разработку которого ему удалось привлечь из государственного бюджета в 2021 году.
— Следующий шаг – поиск финансирования на выполнение работ. Вместе с моими помощниками рассматриваем два варианта: либо это будут средства государственного бюджета, либо средства областного бюджета, – добавил Александр Гайду.
Во время своего визита в лицей он также пообщался с коллективом и директором учебного учреждения Валерием Лысенко.
— Мы обсудили немало важных вопросов, среди которых: освоение субвенций на социально-экономическое развитие, дальнейшие планы развития образовательной отрасли, а также подняли вопрос организации детского питания в учебных учреждениях. Хочу поблагодарить коллектив за такой насыщенный, конструктивный и приятный разговор, – подытожил нардеп.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.