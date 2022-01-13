Суд наложил арест на 100% акций «Первого киевского машиностроительного завода» (бывшее название — «Большевик») из-за возможных нарушений при приватизации объекта, состоявшейся 27 октября.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, правоохранители расследуют возможное злоупотребление служащих Фонда госимущества Украины во время приватизации завода. Следователи устанавливают обстоятельства якобы незаконного отчуждения «Большевика» из государственной собственности по заниженной стоимости. По данным ГР, это нанесло экономический ущерб государству.

Как отмечают следователи, экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, который был использован для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства. Это якобы могло отрицательно повлиять на достоверность оценки.

Поэтому 11 января следственный судья наложил арест на 100% уставного капитала завода, чтобы сохранить его как вещевое доказательство.

В настоящее время идет досудебное расследование по части 2 статьи 364. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

В Фонде госимущества ситуацию с заводом пока не комментируют. В пресс-службе нам сообщили, что сейчас информация о расследовании изучается.

Напомним, украинское государственное предприятие Южный машиностроительный завод им. Макарова подписало очередной контракт со США на изготовление первых ступеней ракет-носителей Antares.