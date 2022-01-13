Введение санкций США против президента РФ Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений.
Со стороны России неминуемо последует адекватный ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По словам Дмитрия Пескова, предложенный в Конгрессе США проект новых антироссийских санкций является попыткой оказать давление на Москву.
— Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно, — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, дипломатическая встреча между представителями НАТО и РФ проходила вчера в Брюсселе.
Введение санкций США против президента РФ Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений.
Со стороны России неминуемо последует адекватный ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По словам Дмитрия Пескова, предложенный в Конгрессе США проект новых антироссийских санкций является попыткой оказать давление на Москву.
— Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно, — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, дипломатическая встреча между представителями НАТО и РФ проходила вчера в Брюсселе.