По словам Дмитрия Пескова, предложенный в Конгрессе США проект новых антироссийских санкций является попыткой оказать давление на Москву.

— Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно, — сказал Дмитрий Песков.