В РФ заявили, что военные специалисты предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты «на случай ухудшения обстановки вокруг Украины», однако, считают, что нужно дать шанс дипломатии.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает RTVI.

Также Рябков заявил, что якобы «в голову властям Украины могут прийти самые немыслимые вещи, нужно положить этому конец».

— Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии, — сказал он.

Напомним, в Украине считают, что на сегодня угроза вторжения России в Украину с море выглядит как вполне реальная.

США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.