Фракция «Партии Шария» в Николаевском городском совете потребовала провести публичный отчет заместителя мэра Дмитрия Лазарева сроком до 25 февраля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фракции Татьяна Кравчук.

Депутаты хотят, чтобы Дмитрий Лазарев отчитался о процессе перехода на индивидуальное отопление в Николаеве, новой структуре исполнительных органов и работе департамента энергоэффективности, в том числе по программе «Теплый Николаев».

— Пользуясь законным правом на депутатский запрос, фракция «Партии Шария» вносит указанный вопрос в повестку дня ближайшей сессии, — указала Татьяна Кравчук.

Напомним, ранее Дмитрий Лазарев разъяснил, почему с момента создания рабочей группы в 2019 году, не удалось оптимизировать структуру Николаевского горсовета. Он заявил, что на заседаниях рабочей группы часто не появлялись депутаты, поэтому процесс настолько затянулся. В этом вице-мэр чувствует свою вину.