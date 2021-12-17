Директор Департамента энергетики Дмитрий Лазарев разъяснил, почему с момента создания рабочей группы в 2019 году, не удалось оптимизировать структуру Николаевского горсовета.

Эту тему обсуждали в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.

Заммэра Николаева заявил, что на заседаниях рабочей группы часто не появлялись депутаты, поэтому процесс настолько затянулся. В этом вице-мэр чувствует свою вину.

Вице-мэр Николаева по вопросам информатизации и инноваций, глава рабочей группы по реформированию структуры мэрии Дмитрий Лазарев

— Рассказываю, в чем я виноват в этом направлении. Созывал я эту рабочую группу 13 раз, это больше, чем раз в месяц. Я считаю, что это более, чем достаточно. Учитывая, что на каждом заседании ставились задачи, распорядители должны были готовить информацию, изучать пласты законодательных актов, должностные инструкции, пересматривать положения. Состоялись из 13 заседаний — 8. На 5 заседаний не явились члены рабочей группы — депутаты от разных фракций. Поэтому это вопрос, работаем ли мы с фракциями или не работаем. Переписка идет, — акцентировал Дмитрий Лазарев.

По его словам, в итоге новую структуру мэрии не подготовили.

— Это задача нам не удалась. Объясняю по какой причине. Мы не предоставили структуру, — отметил чиновник, курирующий сферу энергетики.

Напомним, Лазарев также заявлял, что зарплаты руководства и специалистов профильного департамента не являются «большой нагрузкой» для бюджета.