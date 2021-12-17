Заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что зарплаты руководства и специалистов профильного департамента не являются «большой нагрузкой» для бюджета.

Эту тему они обсудили в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.

При этом он так и не озвучил свою зарплату.

— В цифрах не скажу, но хочу сказать, что у нас 23 сотрудника. Не такая и большая нагрузка. Я не готов сказать сколько, не являюсь директором департамента. Я не подписываю финансовые документы. Зарплата (моя — прим.) варьируется. 1 апреля сдаю декларацию. Изучайте, — сказал Дмитрий Лазарев.

Вице-мэр Николаева по вопросам информатизации и инноваций, глава рабочей группы по реформированию структуры мэрии Дмитрий Лазарев

Вчера депутат Николаевского горсовета Андрей Кучеренко заявил, что департамент энергоэффективности в этом году перечислил деньги подрядчику за работы в некоторых домах, где откосы так и не были сделаны.

Директор департамента Владимир Алексеев предоставил депутатам план по обустройству откосов в 133 многоквартирных домах Николаева по состоянию на 25 октября.

Он также отметил, что на сегодняшний день завершили работы на 44 объектах, что составляет примерно 30% от общего объема. Примечательно, что 14 декабря в эфире ток-шоу «Битва за місто» вице-мэр Дмитрий Лазарев заявлял, что откосы сделали уже в 60 домах.

Отметим также, что Дмитрий Лазарев обещал, что работы закончат в январе-феврале 2022 года. Также вице-мэр согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый дом».

Напомним, что 28 сентября в Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133. Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

В июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.