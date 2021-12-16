Депутат Николаевского горсовета Андрей Кучеренко заявил, что департамент энергоэффективности в этом году перечислил деньги подрядчику за работы в некоторых домах, где откосы так и не были сделаны.

Об этом он сказал в четверг, 16 декабря, во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета, пишут НикВести.

Директор департамента Владимир Алексеев предоставил депутатам план по обустройству откосов в 133 многоквартирных домах Николаева по состоянию на 25 октября.

Он также отметил, что на сегодняшний день завершили работы на 44 объектах, что составляет примерно 30% от общего объема. Примечательно, что 14 декабря в эфире ток-шоу «Битва за місто» вице-мэр Дмитрий Лазарев заявлял, что откосы сделали уже в 60 домах.

Депутат Андрей Кучеренко рассказал, что прозвонил в ряд ОСМД, чтобы поинтересоваться ходом выполнения работ. Он отметил, что согласно предоставленным департаментом данным, по этим домам подрядчику была перечислена часть суммы. Однако работы там даже не начинали.

— Сегодня выборочно позвонил в несколько ОСМД, например, проспект Мира, 70. Общался с бухгалтером. Она говорит, что никаких работ не было выполнено. 36,6% (освоение, — прим.) написано, — сказал он.

Депутат Наталья Горбенко добавила, что кассовые расходы по данному адресу в этом году составили 34 тысячи гривен. Она предположила, что это мог быть аванс. Также депутаты озвучили версию, что это могло быть погашение долга за предыдущие работы по установке окон. В свою очередь, директор департамента не смог ответить, за что перечислили деньги.

Андрей Кучеренко поинтересовался, что делать, если в следующем году город не сможет найти деньги, чтобы закончить обустройство откосов, или департамент вообще ликвидируют.

Глава бюджетной комиссии Федор Панченко отметил, что подрядчику вообще не стоило перечислять какие-либо деньги, пока объект не завершен.

— Это опрометчивый поступок. Когда ты понимаешь, что у тебя с подрядчиком проблемы, давать ему деньги не стоит. Пусть лучше он за нами бегает, чем мы за ним теперь будем бегать, — сказал он.

Депутат Максим Коваленко поинтересовался у Владимира Алексеева, когда все-таки работы по всем объектам закончат.

— Если будет финансирование в следующем году на завершение этих работ, то со всей ответственностью могу заявить, что работы можно закончить за 4-6 месяцев, — ответил тот.

Отметим также, что Дмитрий Лазарев обещал, что работы закончат в январе-феврале 2022 года. Также вице-мэр согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый дом».

Напомним, что 28 сентября в Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133. Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

В июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.