Вице-мэр, курирующий сферу энергоэффективности, Дмитрий Лазарев пообещал, что до конца февраля в Николаеве завершат обустройство откосов в домах, где ранее заменили окна.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто», отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Отметим, что к началу 2021 года оставались не доделанными откосы в 133 домах. В июне бюджетная комиссия горсовета разблокировала деньги на завершение работ. Тогда представители департамента энергетики обещали решить вопрос в кратчайшие сроки.

Дмитрий Лазарев

Дмитрий Лазарев отметил, что работы затянулись из-за того, что подрядчику полгода не платили деньги. В конце этого года истекает срок договоров, в связи с чем исполнитель отказывается выполнять работы, поскольку не успевает.

— Расторгнуть их (договоры, — прим.) в первые полгода моей работы я не имел возможности, потому что у подрядчика было ко мне больше претензий, чем у меня к нему. Потому что я не платил ему полгода деньги. Сейчас, когда в декабре заканчивается срок договора, и он понимает, что уже не успевает в связи с погодными условиями, даже отказывается от авансирования, — сказал Дмитрий Лазарев.

Вице-мэр ответил, что на данный момент работы завершили в порядка 60 домов из 133. Глава фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете Артем Ильюк, ранее обвинявший департамент в организации схемы зарабатывания денег на откосах, возмутился такому положению дел.

— И вы из-за этого устраивали такой «плач Ярославны» и сделали меньше половины. А вас подрядчик не беспокоит? Сейчас не ставит в позу? Судами не угрожает? Зачем вы тогда ходили целым коллективом, просили деньги у городского совета? потому что нужно срочно сделать откосы, и обещали сделать в ближайшее время, — сказал Артем Ильюк.

Артём Ильюк

Дмитрий Лазарев ответил ему, что деньги просили разблокировать, чтобы закончить работы к началу зимы, так как жители этих домов уже пережили один отопительный сезон с недоделанными откосами. Он также сообщил, что теперь для завершения ремонта будут искать нового подрядчика.

— Нужно было это сделать, потому что одну зиму уже простояли. Думаю, что в январе-феврале мы этот процесс закроем. Просто с другим подрядчиком, — сказал он.

Чиновник добавил, что во время замены окон в большинстве домов откосы задули монтажной пеной, которая разрушилась за это время, и теперь окна практически висят в воздухе на крепежах. За этот период некоторые жители сделали откосы самостоятельно, теперь в мэрии ищут вариант компенсировать им затраты.

Отметим, что ранее Дмитрий Лазарев согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый дом».

Напомним, что 28 сентября в Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133. Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

В июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.