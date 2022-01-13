В России допускают размещение в Венесуэле и на Кубе своих военных и инфраструктуры в ответ на расширение НАТО на Восток.

Об этом в интервью RTVi заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, такое развитие событий в случае провала переговоров с Западом исключать нельзя, однако и подтвердить это он пока не может.

— Все зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в том числе, и на эту тему: каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского военно-морского флота, — сказал Сергей Рябков.

В декабре 2021 года РФ предложила договор, согласно которому НАТО должно остановить расширение и отказаться от приема в свои ряды Украины и Грузии.

Кроме того, Кремль настаивает на официальных юридических гарантиях.

Такие требования были выдвинуты на фоне концентрации на границе с Украиной большого количества российский войск.

Стоит отметить, что с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Напомним, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.