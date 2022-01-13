Армянские активисты и правозащитники вышли на акцию протеста в Ереване, где просили прислать миротворцев из Евросоюза, чтобы они остановили агрессию Азербайджана.

Об этом пишет «КУ».

На митинге превалировали плакаты с осуждающими мобилизацию лозунгами «Женщины против организаторов этой бойни», «Никаких новобранцев на границе», «Решите вопросы нашей безопасности, либо уйдите», «Прекратите бойню!». Демонстранты также осуждали премьер-министра Николу Пашиняна, который подписал указ о вводе войск ОДКБ в протестующий Казахстан.

Правозащитники настаивают, что их власти не предпринимают никаких действий, пока на границе с Азербайджаном гибнут новобранцы.

— После войны в 2020 году мы должны найти в себе силы продолжать жить, а постоянная напряженная ситуация на границе лишает нас этой возможности. Пусть власти находят всякие методы, это уже их работа. Когда нужно было войти в Казахстан, власти сразу нашли методы. А теперь пусть ищут и находят методы для защиты собственного народа и собственной страны, — рассказала активистка Зои Ованнисян.

Собравшиеся на протест также агитировали за реформы в армии и переоснащении новым образцами оружия вместо российской и советской техники. Люди требуют от избранных представителей во власти остановить гибель людей на границе с Азербайджаном.

— Объявили власти об эпохе мира? Пусть обеспечат этот мир нам. А как – это уже их забота, они власти. Новобранцы на границе — не пушечное мясо. Пусть пересмотрят положения, потому что, то, что происходит на границе — это позор, — отметила участница акции Шогер Матевосян.

Протестующие уверены, что российские миротворцы не обеспечивают безопасности, поэтому Армения нуждается в помощи военнослужащих ЕС.

— То, что российские миротворцы не сдерживают агрессию на границе Армении и Азербайджана, уже факт. Присутствие международного контингента заставит мировое сообщество не молчать, в противном случае, это сильно будет бить по их репутации, — подчеркнул одна из демонстранток Нина Карапетянц.

Организаторы протеста акцентировали, что международные юристы пишут документ, который направят международному сообществу с просьбой разместить военный контингент, помимо российского.

— В документе также говорится о внедрении мониторинговых механизмов международной группы. Также в нем четко будет указана необходимость в миротворческих силах именно Европейского союза, поскольку, ОДКБ — это де-факто Россия, а Россия «не работает», — передает с места событий корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, трое армянских военных погибли в ходе боев с Азербайджаном.