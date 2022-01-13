В Херсонской области украинские подразделения противовоздушной обороны провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщают Генштаб ВСУ и группировка войск «Юг».

Тренировки проходили с ракетными комплексами 9А33 БМ3 «Оса-АКМ». По данным ВСУ, они предназначены для прикрытия сил и средств в ходе боевых действий.

Среди потенциальных целей этого комплекса — вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника противника.

Офицер группировки «Юг» Александр Рабчевский отметил, что ракетный комплекс может преодолевать водные помехи вплавь и имеет высокие огневые возможности. Так, по его словам, комплекс может уничтожать цели на расстоянии до 10 километров, а выявлять цель — на расстоянии до 45 километров.

— Именно для этого мы тренируем личный состав подразделений противовоздушной обороны, потому что должны быть готовы к любым возможным действиям противника на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, — отметил офицер.

Напомним, команда чешского спецназа примет участие в учениях «Серебряная сабля» в Украине совместно с местными элитными подразделениями.