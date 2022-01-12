Команда чешского спецназа примет участие в учениях «Серебряная сабля» в Украине совместно с местными элитными подразделениями.

Об этом сообщает Укринформ.

Учения пройдут в рамках программы двустороннего и регионального сотрудничества. Их целью является развитие оперативной совместимости с международным партнером, отработка навыков использования общих процедур и терминологии, укрепление сотрудничества спецподразделений SOF (Special Operations Forces) обеих стран».

Учения проходят в рамках поддержки плана НАТО по развитию Вооруженных Сил Украины.

Учения «Серебряная сабля» являются, прежде всего, двусторонними польско-украинскими, ориентированными на операции спецназа. В этом году маневры пройдут во второй раз. В прошлом году в них приняло участие 400 военнослужащих украинского спецназа, которые оценивались на допуск к выполнению задач в составе Сил реагирования НАТО (NATO Response Force).

Общее количество войск и вооружения, которое ожидается привлечь в этом году, будет до 5 тысяч армейцев, из которых 3 тысячи — украинских; до 16 единиц авиации и до 10 судов. Учения будут проходить в 3 этапа (до 30 суток в феврале-апреле, 30 суток в мае-июле и 30 суток в августе-декабре — прим.). Чешские спецназовцы примут участие на первом этапе, в течение двух недель в конце февраля — начале марта.

Напомним, между Россией и США проходяь напряженные переговоры в Женеве по вопросу войск РФ на украинских границах. У Владимира Путина остались недовольными итогами встречи. Вашингтон отказался давать гарантии о нерасширении НАТО на Восток, так как каждая страна самостоятельно определяется с желанием о вступлении.