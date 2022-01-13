Рабочий визит лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Украину припадет на завтра, 14 января. Уже днем ожидается его совместное выступление с Владимиром Зеленским.

Анонс переговоров сделали в ОП.

Офис президента сообщил, что в 13:15 в Мариинском дворце состоится совместное заявление двух представителей для прессы.

При этом LB.ua отмечает, что в последнее время Владимир Зеленский довольно часто связывался с президентом Азербайджана. Лично они виделись 15 декабря на саммите в Брюсселе, где Киев попросил Баку помочь с незаконно задержанными крымскими татарами на оккупированном Россией полуострове. Позже, 24 декабря, две главы государств провели телефонный разговор.

Владимир Зеленский также предлагал провести в феврале 2022 года саммит при участии Турции и Азербайджана в честь 30-летнего юбилея установления дипоматических отношений с этими государствами.

Как сообщалось, 26 ноября во время пресс-марафона, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа, Президент Владимир Зеленский выразил надежду на помощь президентов Турции Реджепа Эрдогана и США Джо Байдена в вопросе освобождения украинских военнопленных и заложников, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и России.