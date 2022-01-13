Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что посетит Украину, в частности, восточную часть страны, и это будет его первая поездка в роли председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю начала председательства, сообщает Европейская правда.

— Я собираюсь совершить первый визит как глава ОБСЕ в Украину, безусловно, я приеду в восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация, — сказал Збигнев Рау.

По его словам, приоритетным вопросом для польского председательства в ОБСЕ является состояние мирных жителей в районах вооруженных конфликтов.

— Это будет очень важная часть моего внимания во время визита в Украину, — добавил Збигнев Рау.

Стоит отметить, что с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Напомним, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.



