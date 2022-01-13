Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что посетит Украину, в частности, восточную часть страны, и это будет его первая поездка в роли председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю начала председательства, сообщает Европейская правда.
— Я собираюсь совершить первый визит как глава ОБСЕ в Украину, безусловно, я приеду в восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация, — сказал Збигнев Рау.
По его словам, приоритетным вопросом для польского председательства в ОБСЕ является состояние мирных жителей в районах вооруженных конфликтов.
— Это будет очень важная часть моего внимания во время визита в Украину, — добавил Збигнев Рау.
Стоит отметить, что с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.
Напомним, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что посетит Украину, в частности, восточную часть страны, и это будет его первая поездка в роли председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю начала председательства, сообщает Европейская правда.
— Я собираюсь совершить первый визит как глава ОБСЕ в Украину, безусловно, я приеду в восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация, — сказал Збигнев Рау.
По его словам, приоритетным вопросом для польского председательства в ОБСЕ является состояние мирных жителей в районах вооруженных конфликтов.
— Это будет очень важная часть моего внимания во время визита в Украину, — добавил Збигнев Рау.
Стоит отметить, что с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.
Напомним, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.