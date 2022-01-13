Председатель Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что по новому закону об олигархах таковыми признают значительное количество бизнесменов (вероятно, больше 13).

По этому вопросу он высказался в интервью для УП.

Чиновник заявил, что у власти уже есть инструментарий и площадка для запуска олигархического реестра через систему СОТА.

— У СОТА есть три части: есть часть публичная, которая доступна всему обществу, там, где открытая информация. Есть часть СОТА, где документы для служебного пользования, и есть СОТА с грифом «секретно», — разъяснил детали Алексей Данилов.

На вопрос журналиста по предполагаемый список из 13 бизнесменов, которых, согласно закону, признают олигархами, Данилов ответил расплывчато и без точных цифр.

— Цифра 13 мне понятна, но вы меня за язык не поймаете, я вам могу рассказать: их намного больше, — очертил масштабы секретарь СНБО.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».