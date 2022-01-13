Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против «Северного потока-2». Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Для утверждения законопроекта о санкциях против «Северного потока-2», который в Сенат внесли республиканцы Чак Шумер и Тед Круз, нужны были 60 голосов законодателей. Однако набрать их не удалось.

Накануне голосования в Сенате администрация Белого дома выступила против законопроекта, который обязывал ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком-2». Отмечалось, что принятие этого документа подорвет единство европейских союзников.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Германией и Европейским Союзом над задержкой запуска «Северного потока-2». Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации.