Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российкой границе.

Об этом сообщается в Twitter Владимира Зеленского.

— Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности и вокруг Украины, — написал Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что в ходе беседы обсуждались возможные шаги по деэскалации на границе Украины.

— Прилагаем общие усилия для достижения мира, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский уверен, что российскому лидеру Владимиру Путину необходимо убедить мировое сообщество в своих неагрессивных намерениях в отношении Украины.