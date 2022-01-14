Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, в ходе которой стороны обсудили продолжающееся наращивание Россией военных сил в Украине и вокруг нее.

Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона Джон Керби, пишет Укринформ.

— Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая усилия по укреплению потенциала украинских войск путем предоставления помощи в области обороны, — подчеркнул Джон Керби.

По его словам, министры выразили поддержку дипломатических усилий по деэскалации напряженности и обязались «продолжать тесную координацию».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российкой границе.