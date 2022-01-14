Шесть граждан Литвы подали гражданский иск к президенту СССР Михаилу Горбачеву из-за штурма советскими войсками телебашни в Вильнюсе зимой 1991 года.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Заявление направили родственники четырех погибших во время штурма телебашни.

Заявители считают, что Михаил Горбачев как верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, не смог помешать «международному преступлению» против литовцев.

В январе 1991 года после провозглашения независимости в Литве начались протесты. Туда перебросили бойцов СССР и в ночь на 13 января во время штурма телецентра погибли 14 человек, более 600 получили ранения.

Часть организаторов и исполнителей убийств осуждены в Литве.

Большинству фигурантов объявили приговор заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.

Истцы считают, что «без оценки ответственности руководства высшего ранга, торжество закона не будет полным».

Ранее сообщалось, что С 1918 до 1991 года советская власть репрессировала более 28 тысяч человек из Николаевской области. Только в период Большого террора, с 1937 по 1938 год, на Николаевщине расстреляли около пяти тысяч человек.