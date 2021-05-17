С 1918 до 1991 года советская власть репрессировала более 28 000 человек из Николаевской области.

Об этом сообщает Суспільне Миколаїв.

По словам руководителя Николаевского областного центра поисковых исследований и редакционно-издательской деятельности Сергея Макарчука, только в период Большого террора, с 1937 по 1938 год, на Николаевщине расстреляли около пяти тысяч человек.

Так, в июле 1937 года сотрудники управления госбезопасности УНКВД в Николаевской области расстреляли участников «антисоветского украинской националистической группировки» «Просвіта» в Николаеве. По версии НКВД, они занимались свержением советской власти, реставрацией капитализма и готовились к террористическим актам против руководителей партии и советской власти.

— Были приговорены к высшей мере наказания преподаватели украинского языка и литературы, актеры театров, артисты эстрады и тому подобное. Книги украинских писателей, обычные учебники по украинской литературе — это было уже буржуазной националистической литературой, — рассказал Сергей Макарчук.

Исследователь считает большой процент расстрелянных именно в Украине еще одной особенностью террора. Из всех арестованных 60% — это расстрелянные в 30-е годы.

— Очень многие люди погибали во время следствия, просто не выдерживали. До трети осужденных погибали в первые годы лишения свободы, — добавил Сергей Макарчук.

По состоянию на май 2021 николаевские историки готовят к выходу девятый том книги «Реабилитированные историей». Исследуют дело в 24-х томах из архива СБУ. В нем говорится о подавлении повстанческого движения в Новом Буге во время национально-освободительной борьбы в 1919-1921 годов.

Также исследуют дело первомайской повстанческой организации. Это дело в девяти томах с Госархива Николаевской области. По этому делу в 1920-х годах расстреляли 272 человека.

Для своих публикаций историки используют материалы из Центральных государственных архивов, госархива Николаевской, Одесской и Херсонской областей, отраслевых государственных архивов СБУ, МВД Украины, архивов УСБУ и ГУНП в Николаевской области, а также областной прокуратуры и Николаевского апелляционного суда.

— Мы осуществляем просветительскую работу, поскольку это был страшный режим. Сейчас ведется пропаганда, что Советский Союз был чудом. А все же имеет материальное измерение, все фейки — открытая ложь. Пришли россияне к нам, пришли убивать. Поэтому мы должны развенчивать мифы, рассказывать правду, — подчеркнул Сергей Макарчук.

Кроме того, областной центр поисковых исследований совместно с Николаевским областным институтом последипломного педагогического образования готовят к выходу книгу о репрессированных учителях Николаевщины под названием «Голгофа правды и науки. Репрессированные учителя».

Напомним, 26 апреля Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал засекреченные после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году документы из архива КГБ СССР.