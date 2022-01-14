Депутат от болгарского парламентской группы ДПС и по совместительству крупный бизнесмен, находящийся под санкциями США, Деян Пеевски пробует сместить генпрокурора Ивана Гешева, который занимается коррупционной составляющей его карьеры.

Об этом пишет Blitz.

В начале пленарного заседания четыре партии правящего большинства — «Мы продолжаем Перемены», «БСП за Болгарию», «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария» — призвали в заявлении с парламентской трибуны уйти в отставку генпрокурора Ивана Гешева. Главным лоббистом этого решения называют предпринимателя Деяна Пеевского, попавшего под действие «Глобального акта о правах человека имени Магнитского»

Еще летом 2021 Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело против Пеевского санкции «в связи с его значительной ролью в коррупции в Болгарии». Правоохранительные органы Болгарии заинтересовались кейсом и начали углубленно изучать противоправные действия Деяна. Этот бизнесмен тем или иным образом владеет до 80% процентов печатной прессы в Болгарии и влияет на ход выборов, продавая «черный пиар» или напротив обеление кандидата в обмен на безопасность.

— Пеевски тоже базируется в Эмиратах, подальше от греха — прямой нужды сбегать у него не было. К своим сорока годам он заработал не только огромные деньги, но и такой же антирейтинг: когда участники прошлогодних массовых антиправительственных выступлений требовали положить конец слиянию олигархического капитала с исполнительной властью, с их плакатов не сходило имя Пеевского, — отмечала в одном из своих материалов «Новая газета».

Напомним, экс-премьер Болгарии попал под проверку из-за фотографий роскоши в государственной резиденции.