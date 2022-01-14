Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ответ на сообщения из Киева заявил, что Евросоюз поможет Украины справиться с последствиями удара хакеров.

Об этом пишет Polsat.

Еврочиновник акцентировал, что в Брюсселе были готовы к такому развитию событий.

— Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы помочь Украине противостоять этой кибератаке. К сожалению, мы знали, что это может произойти, — сказал Жозеп Боррель журналистам в городе Бресте, Франция, где в пятницу встречаются министры иностранных дел ЕС.

Он добавил, что пока воздержиться от называния стоящих за киберпреступлением.

— Трудно сказать (кто за этим стоит). Я не могу никого винить, потому что у меня нет доказательств, но мы можем представить, — отметил глава дипломатии ЕС.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу сайты Кабинета министров и отдельных министерств, а также сайты ведомств стали целью спланированной и мощной кибератаки.