Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ответ на сообщения из Киева заявил, что Евросоюз поможет Украины справиться с последствиями удара хакеров.
Об этом пишет Polsat.
Еврочиновник акцентировал, что в Брюсселе были готовы к такому развитию событий.
— Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы помочь Украине противостоять этой кибератаке. К сожалению, мы знали, что это может произойти, — сказал Жозеп Боррель журналистам в городе Бресте, Франция, где в пятницу встречаются министры иностранных дел ЕС.
Он добавил, что пока воздержиться от называния стоящих за киберпреступлением.
— Трудно сказать (кто за этим стоит). Я не могу никого винить, потому что у меня нет доказательств, но мы можем представить, — отметил глава дипломатии ЕС.
Напомним, в ночь с четверга на пятницу сайты Кабинета министров и отдельных министерств, а также сайты ведомств стали целью спланированной и мощной кибератаки.
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ответ на сообщения из Киева заявил, что Евросоюз поможет Украины справиться с последствиями удара хакеров.
Об этом пишет Polsat.
Еврочиновник акцентировал, что в Брюсселе были готовы к такому развитию событий.
— Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы помочь Украине противостоять этой кибератаке. К сожалению, мы знали, что это может произойти, — сказал Жозеп Боррель журналистам в городе Бресте, Франция, где в пятницу встречаются министры иностранных дел ЕС.
Он добавил, что пока воздержиться от называния стоящих за киберпреступлением.
— Трудно сказать (кто за этим стоит). Я не могу никого винить, потому что у меня нет доказательств, но мы можем представить, — отметил глава дипломатии ЕС.
Напомним, в ночь с четверга на пятницу сайты Кабинета министров и отдельных министерств, а также сайты ведомств стали целью спланированной и мощной кибератаки.