Заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Владимир Фроленко возмутился, что начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко ушел в отпуск во время подготовки к четвертой волне коронавируса.

Об этом шла речь во время совещания с руководителями областных «ковидных» госпиталей сегодня, 14 января.

В частности, Владимир Фроленко обратил внимание присутствующих на то, что плановый отпуск начальника облздрава Максима Безносенко, который отвечает за подготовку больниц к очередной волне пандемии, был неуместен. Он также добавил, во всех других областях Украины руководители областных управлений здравоохранения находятся на рабочих местах и усиленно готовятся к возможному ухудшению эпидситуации, прогнозируемой на конец января.

— В областной государственной администрации нам говорят, что близится четвертая волна ковида. Руководителем штаба по ликвидации последствий ковида, назначен именно Максим Безносенко, начальник облздрава. Где он? Сейчас штабу необходимо срочно собраться, обсудить с медиками все проблемы, спросить, есть ли у них необходимые лекарства, есть ли кислород, кислородные станции, заключены ли договоры с НСЗУ. Совещания в управлении вообще должны проходить сейчас ежедневно, чтобы мы не узнавали о проблемах того или иного медучреждения из СМИ или из Фейсбука. Отпуск – это хорошо, всем нужно отдыхать, но не тогда, когда у тебя такая ответственная должность, а область к концу января по прогнозам заходит снова на пик пандемии, – сказал Владимир Фроленко.

Как сообщил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам медицины Юрий Гранатуров, Максим Безносенко находится в плановом отпуске с 4 января 2021 года, а сейчас его обязанности исполняет Олег Бабин.

Ранее сообщалось, что в Украине начинается новая волна COVID-19. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.