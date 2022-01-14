Столичный градоначальник Виталий Кличко в разговоре с британской прессой затронул тему гипотетической войны с РФ. Он пообещал взяться за оружие, если Москва решится на агрессию.

Об этом мэр Киева говорил с Channel 4

Политик напомнил, что президент РФ Владимир Путин грезит о возрождении Советского Союза, в составе которого видит Украину.

— Наш восточный сосед недоволен нашим решением стать частью европейской семьи. Мы не хотим возвращаться обратно в СССР. Мы были в СССР и видим свое будущее в составе европейской семьи. Мистер Путин с этим не согласен. У них есть идея восстановить Советский Союз, но мы не хотим возвращаться в СССР. Мы видим свое будущее как у свободной демократической страны, — показал свое виденье Виталий Кличко.

Мэр столицы добавил, что у него есть армейский опыт, которого достаточно для войны на фронте.

— Как бывший солдат я готов защищать свою страну, охранять независимость и территориальную целостность Украины. Воевал бы я? Да, конечно, на передовой, — акцентировал Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что разведка США не считает, что Россия решилась на военные действия против Украины.