Фото с бойцами ССО и американскими инструкторами на полигоне в Украине

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки помогает повышать навыки украинских спецназовцев и разведчиков на базе в США.

Об этом написал журналист Yahoo.News Зак Дорфман, подкрепив слова свидетельствами на пятерых бывших сотрудников разведки и национальной безопасности, которые были в курсе программы.

По данным репортера, начало подготовке было положено в 2015 году. Интенсивные тренировки проходят за закрытом объекте где-то на Юге Штатов. Идею с подобной помощью подали еще при Обаме, Трамп ее поддерживал, а нынешний президент Джо Байден продолжает расширять.

Подготовка по американским стандартам ЦРУ длится пару недель и состоит из стрельб, техники камуфлирования, обучения навыкам ориентировки и тактики cover-and-move («прикрывайся и двигайся»), разведки и т.д.

Источник Зака Дорфмана утверждает, что военная подготовка включает в себя и тренировки по развертыванию безопасной связи в тылу противника. Тренировки проходит спецназ, так как американские аналитики возлагают на него самые большие надежды. По мнению экспертов, именно украинским ССО достанется решающая роль при войне с регулярной российской армией.

При этом бойцов учат не только азам оборонительной войны, их ознакамливают и с фундаментом для ведения успешных наступательных действий.

— Очень конкретное обучение, которое должно усилить... противостояние россиянам, — поделился своими наблюдениями бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

Другой источник провел параллели между подготовкой украинского спецназа и подготовкой полноценных повстанцев.

— Если Россия вторгнется, они станут партизанами, лидерами повстанцев. Мы тренируем этих ребят уже восемь лет. Они действительно хорошие бойцы. Вот где программа агентства может оказать серьезное влияние. Все, что произошло с нами в Афганистане — они могут ожидать увидеть у себя от этих парней, — говорит собеседник корреспондента Yahoo.News.

В свою очередь, в ЦРУ все отрицают.

— Предположение о том, будто мы готовили вооруженных повстанцев для Украины, просто ложны, — отметила спикер ЦРУ Темми Торп.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного вторжения России в Украину. Он считает, что разведсообщество США не пришло к мнению, что Россия решилась на военные действия против Украины.