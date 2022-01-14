Сегодня ночью на Украину была осуществлена кибератак, МИД Польши выразил обеспокоенность и осудил такие действия.

Об этом в Twitter сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясин.

Министерство осудило любую деятельность, которая распространяет дезинформацию и нарушает работу государственных институтов.

— Мы обеспокоены информацией о кибератаке на сайты правительства, в том числе на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая имеет следствием распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов, — заявил спикер МИД Польши.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.