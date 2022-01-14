Росфинмониторинг включил соратников политика Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

Об этом сообщает Медуза.

Отмечается, что их имена упоминаются в перечне в разделе «Включенные» под номерами два и три.

— Волкова и Жданова внесли в список как людей, которых считают причастными к экстремистской деятельности. Возле их имен в перечне нет никаких дополнительных пометок, тогда как возле имен людей, которых считают причастными к терроризму, ставят звездочки, — говорится в сообщении.

Леонид Волков — бывший руководитель региональной сети штабов Алексея Навального. Иван Жданов — бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Навальный был заключен в тюрьму в январе после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от отравления токсином «Новичок», которое, по его словам, было организовано бригадой отравителей из ФСБ, и санкционированно лично Владимиром Путиным.

Впоследствии Навальный был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в нарушении условно-досрочного освобождения, которое большинство стран Европы считают политически мотивированным.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.



