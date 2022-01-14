Депутаты Николаевского горсовета, голосуя на последней сессии за изменение уставов образовательных учреждений города, не осознавали всех правовых последствий этого решения.

Об этом глава фракции партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

По ее словам, если спросить у депутатов о том, как изменится «образовательная карта» города после проведенной оптимизации школ, то большинство не смогут ответить на этот вопрос.

— Когда на последней сессии мы принимали решение о внесении изменений в уставы, депутаты на самом деле не понимали правовых последствий сделанного. Ну, смена названий…Это не обсуждалось. Спросите 54 депутата о том, как изменится карта образовательных учреждений в городе Николаеве? Извините, если треть будет понимать, что происходит, то это будет хорошо. А происходит простая вещь — будут школы, в которых не будет старших классов. Причина почему их там не будет — реформа, средства, материально-техническая база, — сказала Елена Киселева.

Напомним, в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы. Эта новость возмутила некоторых николаевцев. В частности, их не устроила формулировка о переименовании. Ведь в части школ фактически понижается уровень и ликвидируются старшие классы.

В управлении образования Николаевского городского совета, при этом, надеются, что ученикам старших классов школ, которые не стали лицеями, позволят доучиться до 11 класса. Соответствующий запрос чиновники направили, в частности, в Минобразования и Министерство финансов.