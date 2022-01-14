Накануне возвращения в Украину Петра Порошенко, который стал фигурантом уголовного дела о госизмене и прокуратура просит суд его взять под стражу, духоподъёмное напутствие экс-президенту дал его соратник Юрий Луценко.

Он считает, что каждый политик должен посидеть в тюрьме, пишет Страна.ua.

— Каждый украинский политик должен извиняться и я в том числе. Более того, каждый украинский политик должен немного посидеть в СИЗО. Это очень полезно, – сказал Юрий Луценко, который уже отсидел в тюрьме при Януковиче.

Напомним, что депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала дело против Петра Порошенко — грязными политическими играми. Она подчеркнула, что Европейский парламент применит санкции против лиц, причастных к политическому преследованию пятого Президента Украины.