Войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана вернулись в места постоянной дислокации из Казахстана.
Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вывод военнослужащих ОДКБ завершится к 19 января.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести войска ОДКБ во все страны с членством в альянсе.
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Войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана вернулись в места постоянной дислокации из Казахстана.
Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вывод военнослужащих ОДКБ завершится к 19 января.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести войска ОДКБ во все страны с членством в альянсе.