Войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана вернулись в места постоянной дислокации из Казахстана.

Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вывод военнослужащих ОДКБ завершится к 19 января.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести войска ОДКБ во все страны с членством в альянсе.