Мэрия Лиссабона оштрафовали на 1,25 миллиона евро за то, что она в нарушение законов Евросоюза передавала посольствам разных стран, в том числе России, личные данные организаторов акций протеста перед этими посольствами.

Об этом сообщает ВВС.

Разбирательство по этому делу началось с того, что живущие в Португалии российские политэмигранты в середине прошлого года обнаружили, что мэрия передала посольству России персональные данные - имена, адреса и номера телефонов - организаторов акции в поддержку Алексея Навального.

Португальская Комиссия по защите данных провела расследование и выяснила, что городские власти под руководством тогдашнего мэра-социалиста Фернанду Медины в 2018-2021 годах 225 раз нарушила закон, передав персональные данные участников 52 разных акций посольствам России, Кубы, Венесуэлы, Анголы, Израиля и других стран.

Мэрия передавала данные посольствам и до 2018 года, но в то время это еще не было нарушением закона: европейский Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) вступил в силу в мае 2018 года.

В докладе Комиссии по защите данных говорится, что за некоторые из случаев можно было бы оштрафовать на 20 млн евро за каждый, но комиссия пожалела мэрию, приняв во внимание ее финансовые трудности из-за пандемии.

Мэрия, которую теперь возглавляет социал-демократ Карлуш Моэдаш, в пятницу выпустила заявление, в котором назвала штраф «тяжелым наследием, которое прежнее руководство оставило жителям Лиссабона».

— Мы ждали этого решения, и вот оно, наконец, принято, — сказала агентству Reuters одна из пострадавших и инициатор расследования, Ксения Ашрафуллина, которая организовывала акцию в защиту Навального перед посольством России.

Ксения Ашрафуллина, однако, опасается, что у этого дела могут быть долгосрочные последствия.

— Я беспокоюсь, что может случиться, если мне когда-нибудь понадобится приехать в Россию, — сказала Ксения Ашрафуллина.

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