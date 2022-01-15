В пятницу, 14 января, похоронили военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады имени Константина Пестушко — старшего солдата Виктора Кучеренко. Ему было всего 28 лет.

Об этом сообщает Николаевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Военного похоронили на его малой родине — в селе Новолазаревка Казанковской поселковой территориальной громад.

В родном селе отдать уважение защитнику Виктору Кучеренко пришло больше 100 человек, среди них: родственники, односельчане, побратимы, руководство громады, представители областной власти и военкомата.

На траурном митинге выступили представители воинской части, где проходил службу Виктор Кучеренко, шахты, где он когда-то работал, местной организации АТО/ООС. Погибшего героя проводили в последний путь с воинскими почестями.

В течение 2016, 2017, 2018 годов Виктор проходил службу в зоне АТО/ООС в одной из бригад Национальной гвардии Украины. В 2021 году снова пошел служить по контракту в 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаде им. Константина Пестушко.

Виктор Кучеренко погиб 11 января в 19:40 в зоне проведения Операции объединенных сил во время боевого дежурства возле поселка Новоташковское Попаснянского района Луганской области от пули снайпера. Смерть наступила мгновенно.