По состоянию на 15 января в Николаевской области выявлено 173 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 116 943 (+173) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 69229 (+78);

Первомайск — 6828 (+20);

Южноукраинск — 3746 (+3);

Вознесенск — 2649 (+1);

Очаков — 1880 (+1).

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3020 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 189, всего — 111 597. Умерло от последствий COVID-19 — 3348, за сутки — 1.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 394 человека.