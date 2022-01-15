По состоянию на 15 января в Николаевской области выявлено 173 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 116 943 (+173) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3020 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 189, всего — 111 597. Умерло от последствий COVID-19 — 3348, за сутки — 1.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 394 человека.
Напомним, в Николаевской области не хватает врачей со специальностью «инфекционист», поэтому во время эпидемии COVID-19 к лечению будут привлекать весь имеющийся персонал, например, врачей-гинекологов, акушеров, терапевтов.
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По состоянию на 15 января в Николаевской области выявлено 173 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 116 943 (+173) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3020 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 189, всего — 111 597. Умерло от последствий COVID-19 — 3348, за сутки — 1.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 394 человека.
Напомним, в Николаевской области не хватает врачей со специальностью «инфекционист», поэтому во время эпидемии COVID-19 к лечению будут привлекать весь имеющийся персонал, например, врачей-гинекологов, акушеров, терапевтов.