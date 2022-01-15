В Казахстане задержали экс-вице-министра энергетики Жумабая Карагаева, руководителей электронных торговых площадок и других лиц. Их подозревают в причастности к необоснованному росту цен на газ.
Об этом сообщает ORDA.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Жумабая Карагаева и других фигурантов задержали по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
Жумабаю Карагаеву уже избрали меру пресечения виде содержания под стражей сроком на два месяца. Других деталей пока нет, расследование продолжается. Также сообщается, что он уже уволен с должности в правительстве.
Ранее сообщалось, что войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана вернулись в места постоянной дислокации из Казахстана.
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В Казахстане задержали экс-вице-министра энергетики Жумабая Карагаева, руководителей электронных торговых площадок и других лиц. Их подозревают в причастности к необоснованному росту цен на газ.
Об этом сообщает ORDA.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Жумабая Карагаева и других фигурантов задержали по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
Жумабаю Карагаеву уже избрали меру пресечения виде содержания под стражей сроком на два месяца. Других деталей пока нет, расследование продолжается. Также сообщается, что он уже уволен с должности в правительстве.
Ранее сообщалось, что войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана вернулись в места постоянной дислокации из Казахстана.