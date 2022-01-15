В Николаеве 15 января по случаю новогодне-рождественских праздников на маршрут вышел «Святочный троллейбус».
Об этом сообщает корреспондент «Суспільного» Александр Гресь.
Номер троллейбусы «0007», он курсирует по маршруту № 2.
В 11:20 троллейбус отправился с Железнодорожного вокзала в микрорайон Намыв.
Воспитанники «Центра досуга и культуры» Веснянской территориальной исполняют щедривки и колядки для пассажиров.
Организаторы мероприятия: управление молодежной политики горсовета, Украинская академия лидерства, «Центр досуга и культуры» Веснянской громады и КП «Николаевэлектротранс».
Напомним, восстановленный трамвай № 2114 10 января вышел на маршрут № 3. Неисправность, выявленную в ходе презентации, уже устранили.
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В Николаеве 15 января по случаю новогодне-рождественских праздников на маршрут вышел «Святочный троллейбус».
Об этом сообщает корреспондент «Суспільного» Александр Гресь.
Номер троллейбусы «0007», он курсирует по маршруту № 2.
В 11:20 троллейбус отправился с Железнодорожного вокзала в микрорайон Намыв.
Воспитанники «Центра досуга и культуры» Веснянской территориальной исполняют щедривки и колядки для пассажиров.
Организаторы мероприятия: управление молодежной политики горсовета, Украинская академия лидерства, «Центр досуга и культуры» Веснянской громады и КП «Николаевэлектротранс».
Напомним, восстановленный трамвай № 2114 10 января вышел на маршрут № 3. Неисправность, выявленную в ходе презентации, уже устранили.