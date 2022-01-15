В Николаеве 15 января по случаю новогодне-рождественских праздников на маршрут вышел «Святочный троллейбус».

Об этом сообщает корреспондент «Суспільного» Александр Гресь.

Номер троллейбусы «0007», он курсирует по маршруту № 2.

В 11:20 троллейбус отправился с Железнодорожного вокзала в микрорайон Намыв.

Воспитанники «Центра досуга и культуры» Веснянской территориальной исполняют щедривки и колядки для пассажиров.

Организаторы мероприятия: управление молодежной политики горсовета, Украинская академия лидерства, «Центр досуга и культуры» Веснянской громады и КП «Николаевэлектротранс».