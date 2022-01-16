Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Украину с рабочим визитом. Он запланирован на следующую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

В МИД Канады заявили, что шестидневный визит должен «подтвердить неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины».

Мелани Жоли планирует встретиться в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Ожидается, что глава МИД Канады также посетит канадские войска, дислоцированные в Украине, чтобы поддержать местных военных.

«Наращивание российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия должны быть сдержаны. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддержать международный порядок, основанный на правилах, и сохранить права человека и достоинство украинцев», — говорится в заявлении МИД Канады.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Новая Шотландия построят пусковую площадку для ракет, с проектом поможет украинский Госкосмос.