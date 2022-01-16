Никита Барабаш

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Максим Дырдин возмутился назначением Никиты Барабаша заместителем председателя Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины сроком на пять лет. Профильные министерства в ответ на запросы депутата ограничились лишь отписками, вместо обоснования кадрового назначения.

Об этом Максим Дырдин написал в своем Telegram-канале.

Нардеп настаивает на том, что Никита Барабаш, будучи, врио главы Госрезерва Украины, допустил нарушений на 33,1 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют результаты масштабной ревизии Государственного агентства резерва Украины в 2020 году.

— Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации — это перечень лишь некоторых основных нарушений, зафиксированных в заключении Государственное агентство резерва Украины, — написал Максим Дырдин.

Максим Дырдин после назначения Никиты Барабаша назначен заместителем Председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины обратился за разъяснениями к Премьер-министру. От Кабинета Министров Украины поступил ответ, что проработка данного депутатского запроса поручена Минэкономики, Минрегиона и Национального агентства по вопросам государственной службы.

— Ни одно государственное учреждение не может дать основательного ответа на простой вопрос — кто является инициатором перевода Никиты Барабаша на новую высокую государственную должность и какие достижения были им продемонстрированы на должности и.о. председатели Госрезерва! — возмутился Максми Дырдин.

Народный депутат намерен подать запрос о предоставлении информации по существу.

— … без указания общеизвестных фактов и переписывания норм законодательства, а с предоставлением конкретной информации относительно запрашиваемого лица: кто принимал решение о назначении Барабаша на должность и.о. председателя Госрезерва и что обусловило такое решение, — заявил Максим Дырдин.

Напомним, народный депутат Максим Дырдин убежден, что Николаев должен забрать в свою собственность учреждения, которые находятся в областном центре. А пока этого не произошло — направить налог на доходы физлиц от этих объектов в областной бюджет.