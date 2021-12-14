Максим Дырдин

Народный депутат Максим Дырдин убежден, что Николаев должен забрать в свою собственность учреждения, которые находятся в областном центре. А пока этого не произошло — направить налог на доходы физлиц от этих объектов в областной бюджет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению народного депутата, реформа децентрализации значительно уменьшила сумму поступлений в областной бюджет. При этом, отметил он, расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы остались прежними.

— Децентрализация — это реформа, которая имеет свои плюсы и минусы и направлена на передачу полномочий, обязанностей и ресурсов органам местного самоуправления. Ознакомившись с проектом областного бюджета на 2022 год Николаевского областного совета, понимаю, что для областного совета реформа децентрализации привела к уменьшению бюджетных поступлений, в частности, поступлений НДФЛ. Областной бюджет на 2022 год является наглядным примером тому. Поступления уменьшились, а расходная часть на содержание социально важных, культурных и спортивных объектов осталась на том же уровне, что и было. Это связано с тем, что не осуществляется передача объектов от областного совета в коммунальную собственность тех территориальных громад, на территории которых эти объекты находятся, — написал Максим Дырдин.

Он рассказал, что в 2022 году на содержание объектов культуры, которые находятся в Николаеве, (заработная плата работников, коммунальные услуги) из областного бюджета будет израсходовано 267,6 миллиона гривен, содержание объектов в сфере молодежи и спорта — 78,7 миллиона гривен.

Максим Дырдин считает необходимым начать процесс передачи таких учреждений громаде Николаева. А пока он будет длиться — направить налоги на доходы физлиц, поступающие от них, в бюджет области.

— Является ли такое положение вещей справедливым по отношению к жителям Николаевской области, живущим за пределами областного центра — убежден, что нет! Жители Первомайского, Вознесенского, Баштанского и Николаевского (кроме Николаева и прилегающих к городу сел) районов не имеют возможности посещать театры, музеи, библиотеки, спортивные школы на постоянной основе, которые расположены в Николаеве и содержатся из областного бюджета. По моему глубокому убеждению, необходимо начать работу по передаче части этих объектов в собственность города Николаев, а на период долговременной процедуры передачи советую руководству области работать в направлении увеличения доходной части областного бюджета, в частности, за счет уплаты НДФЛ, — отметил он.

Нардеп считает, что самый легкий способ сделать это — провести переговоры с руководством Николаева. Если ли же город откажется, он призывает перерегистрировать эти учреждения в другие громад ыобласти.

— Самый легкий и оперативный способ — это переговоры с городскими властями Николаева о предоставлении городом субвенции областному бюджету в размере уплаченного НДФЛ учреждениями, которые находятся в собственности Николаевского областного совета и уплачивают налоги в городской бюджет. В случае отказа городских властей, я бы рекомендовал руководству области все коммунальные предприятия, которые находятся в собственности областного совета и уплачивают налоги в бюджет Николаева, перерегистрировать в другую общину, если данные условия устроят. По моим подсчетам, минимальная сумма поступлений, которую можно обеспечить за счет уплаченного НДФЛ, составляет 50 миллионов гривен, — отметил он.

Напомним, нардеп от партии «Слуга народа» Максим Дырдин считает, что руководству Николаевщины следует посещать не только районные центры области, но и села.