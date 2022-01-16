Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия ведет масштабную дезинформационную кампанию. Она призвала РФ немедленно остановить свою агрессию и начать содержательные переговоры.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter.

— Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в соседную суверенную Украину. Россия должна остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры, — написала Элизабет Трасс.

Как сообщалось, депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что для оправдания агрессии против Украины президент РФ Владимир Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы жилых домов в 1999 году.